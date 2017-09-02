«Енисей» одержал шестую победу подряд и возглавил турнирную таблицу ФНЛ
Футболисты красноярского «Енисея» обыграли волгоградский «Ротор» в домашнем матче 11-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте забил Андрей Козлов.
После этого матча «Енисей» набрал 27 очков и возглавил турнирную таблицу первенства. «Ротор», имея в активе шесть очков, находится на последнем 20-м месте.
В следующем туре красноярская команда 6 сентября сыграет на выезде с «Кубанью». В тот же день «Ротор» на своем поле примет «Зенит-2».
Матч
Енисей - Ротор-Волгоград - 1:0 (0:0)
Голы
Козлов 76 (1:0).
Состав
Енисей: Филиппов, Рожков, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Стеклов, Исаев (Руднев, 70), Камеш, Иванов, Кутьин (Сердеров, 56), Козлов (Фатуллаев, 80)
Ротор-Волгоград: Кобзев, Киреев, Колычев, Сидоричев, Пискунов, Столяренко, Сысуев (Хахалев, 46), Замалиев, Борзых (Чабанов, 79), Романенко (Николаев, 84), Бирюков (Вотинов, 61)
Предупреждения:
Рожков, 66; Гарбуз, 87 - Сысуев, 24; Сидоричев, 79
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
02 сентября 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция