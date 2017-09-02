«Енисей» одержал шестую победу подряд и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

Футболисты красноярского «Енисея» обыграли волгоградский «Ротор» в домашнем матче 11-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте забил Андрей Козлов.

После этого матча «Енисей» набрал 27 очков и возглавил турнирную таблицу первенства. «Ротор», имея в активе шесть очков, находится на последнем 20-м месте.

В следующем туре красноярская команда 6 сентября сыграет на выезде с «Кубанью». В тот же день «Ротор» на своем поле примет «Зенит-2».

