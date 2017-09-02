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«Енисей» одержал шестую победу подряд и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты красноярского «Енисея» обыграли волгоградский «Ротор» в домашнем матче 11-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте забил Андрей Козлов.

После этого матча «Енисей» набрал 27 очков и возглавил турнирную таблицу первенства. «Ротор», имея в активе шесть очков, находится на последнем 20-м месте.

В следующем туре красноярская команда 6 сентября сыграет на выезде с «Кубанью». В тот же день «Ротор» на своем поле примет «Зенит-2».

Матч

Енисей - Ротор-Волгоград - 1:0 (0:0)

Голы

Козлов 76 (1:0).

Состав

Енисей: Филиппов, Рожков, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Стеклов, Исаев (Руднев, 70), Камеш, Иванов, Кутьин (Сердеров, 56), Козлов (Фатуллаев, 80)

Ротор-Волгоград: Кобзев, Киреев, Колычев, Сидоричев, Пискунов, Столяренко, Сысуев (Хахалев, 46), Замалиев, Борзых (Чабанов, 79), Романенко (Николаев, 84), Бирюков (Вотинов, 61)

Предупреждения:

Рожков, 66; Гарбуз, 87 - Сысуев, 24; Сидоричев, 79

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

02 сентября 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

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