«Торпедо» – СКА. Коскинен – в воротах, Алтыбармакян – в четвертом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Торпедо».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Коскиранта - Карпов;
Третье звено: Яковлев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Калинин - Каблуков - Алтыбармакян.
Напомним, матч пройдет 2 сентября в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00.
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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