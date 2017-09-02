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«Торпедо» – СКА. Коскинен – в воротах, Алтыбармакян – в четвертом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Торпедо».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Коскиранта - Карпов;

Третье звено: Яковлев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Барабанов;

Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Калинин - Каблуков - Алтыбармакян.

Напомним, матч пройдет 2 сентября в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00.

Матч

Торпедо - СКА

Место и дата

02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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