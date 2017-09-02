Ильин пропустит матч сборной России против «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил на предматчевой пресс-конференции, что нападающий «Урала» и национальной команды Владимир Ильин не сыграет в товарищеском матче с «Динамо».

- Ильин приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, сделали необходимые обследования, у него есть небольшое повреждение в области паха. Три дня его лечили, поэтому не было такого, чтобы усугубить травму. Поговорив с ним вчера, решили, что лучше не рисковать. Поэтому он пропустит матч, - сказал Черчесов.