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Никлас Бэкстрем: Игрокам «Вашингтона» очень хочется, наконец, обыграть «Питтсбург»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Центрфорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем поделился ожиданиями от нового сезона в НХЛ.

- Думаю, усиление конкурентов хорошо и для нас, и для других команд. Чтобы зарабатывать очки, нам придется каждый вечер играть на более высоком уровне. Есть ощущение, что в этом сезоне команды будут более ровными, и это должно держать нас в тонусе.

У «Питтсбурга» по-прежнему есть их великолепная стержневая группа. А кроме того, они умеют добиваться успеха с игроками из АХЛ. Майку Салливану обычно удается достать из этих ребят лучшее, на что они способны.

Но, безусловно, это команда, которую нам очень хочется обыграть, и с которой в прошлом у нас были проблемы.

В этом сезоне мы и сами опробуем их метод: подтащим к основному составу талантливых ребят из АХЛ. «Херши» уже несколько лет здорово выступает в АХЛ, много побеждает. Надеюсь, что теперь и мы сможем извлечь из их успехов свой урок, - заявил Бэкстрем.

Напомним, «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» серию второго раунда плей-офф-2017. Впоследствии «Пингвины» завоевали Кубок Стэнли.

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