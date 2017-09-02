Кирилл Панченко: Если забью «Динамо», буду праздновать

Нападающий сборной России и «Динамо» Кирилл Панченко на предматчевой конференции заявил, что если забьет в ворота своего клуба, то будет праздновать.

- Конечно, это необычный матч для меня, но на поле друзей не бывает. Буду делать все, чтобы сборная России победила. И если забью, то буду праздновать.

Напомним, завтра пройдет товарищеский матч между сборной России и «Динамо» - на «Арене-Химки».