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Кирилл Панченко: Если забью «Динамо», буду праздновать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России и «Динамо» Кирилл Панченко на предматчевой конференции заявил, что если забьет в ворота своего клуба, то будет праздновать.

- Конечно, это необычный матч для меня, но на поле друзей не бывает. Буду делать все, чтобы сборная России победила. И если забью, то буду праздновать.

Напомним, завтра пройдет товарищеский матч между сборной России и «Динамо» - на «Арене-Химки».

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