«Тюмень» и «Химки» сыграли вничью

читайте также

«Енисей» одержал шестую победу подряд и возглавил турнирную таблицу ФНЛ Футболисты красноярского «Енисея» обыграли волгоградский «Ротор» в домашнем матче 11-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Сами создали в городе конкурента. В «Динамо СПб» теперь 13 экс-игроков «Зенита» «Советский спорт» рассказывает о подготовке «Динамо СПб» к кубковому дерби с «Зенитом».

Александр Точилин: «Динамо СПб» не решило, где будет проводить встречу против «Зенита» Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от матча 11-го тура ФНЛ против «Волгаря» (2:2).

Юрий Газзаев: «Волгарю» лестен интерес клубов РФПЛ к Сутормину Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился впечатлениями от матча 11-го тура ФНЛ против «Динамо СПб» (2:2).