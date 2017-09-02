«Тюмень» и «Химки» сыграли вничью
Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Химками»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе хозяев забивали Александр Ставпец и Альберт
Богатырев. У гостей отличились Федор Дворников и Николай Тюнин.
«Тюмень» с восемью очками занимает 19-е место. У «Химок» 11
очков и 13-е место. В следующем туре «Химки» примут «Сибирь», а «Тюмень» на
выезде сыграет с «Волгарем».
ФНЛ
11-й тур
Матч
Голы
Дворников 2 (0:1). Ставпец 27 (1:1). Богатырёв 71 (2:1). Тюнин 88 (2:2).
Состав
Тюмень: Граб, Маслов П., Гузь, Рябокобыленко (Саламатов, 69), Шляпкин, Богатырёв (Пустозеров, 79), Павленко (Лешонок, 82), Чудин, Иванов, Ставпец, Юсупов
Химки: Исупов, Лисинков (Беликов, 67), Тюнин, Малания, Кокоев (Петрусев, 73), Заика, Талалай, Батов (Яковлев, 80), Лапин, Дворников (Мостовой, 69), Кузьмичёв
Предупреждения:
Иванов, 38; Юсупов, 86; Пустозеров, 90 - Лапин, 33; Малания, 56; Мостовой, 84
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
02 сентября 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция