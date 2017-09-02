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«Тюмень» и «Химки» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Химками» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе хозяев забивали Александр Ставпец и Альберт Богатырев. У гостей отличились Федор Дворников и Николай Тюнин.

«Тюмень» с восемью очками занимает 19-е место. У «Химок» 11 очков и 13-е место. В следующем туре «Химки» примут «Сибирь», а «Тюмень» на выезде сыграет с «Волгарем».

ФНЛ

11-й тур

Матч

Тюмень - Химки - 2:2 (1:1)

Голы

Дворников 2 (0:1). Ставпец 27 (1:1). Богатырёв 71 (2:1). Тюнин 88 (2:2).

Состав

Тюмень: Граб, Маслов П., Гузь, Рябокобыленко (Саламатов, 69), Шляпкин, Богатырёв (Пустозеров, 79), Павленко (Лешонок, 82), Чудин, Иванов, Ставпец, Юсупов

Химки: Исупов, Лисинков (Беликов, 67), Тюнин, Малания, Кокоев (Петрусев, 73), Заика, Талалай, Батов (Яковлев, 80), Лапин, Дворников (Мостовой, 69), Кузьмичёв

Предупреждения:

Иванов, 38; Юсупов, 86; Пустозеров, 90 - Лапин, 33; Малания, 56; Мостовой, 84

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

02 сентября 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция


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