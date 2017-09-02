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Штефан Лихтштайнер: Непопадание в заявку на Лигу чемпионов - огромное разочарование для меня

Источник:  FacebookКомментарии

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер не попал в заявку команды на Лигу чемпионов. На своей странице в Facebook он прокомментировал этот факт.

«Мое непопадание в заявку на Лигу чемпионов? Несомненно, это большой удар и огромное разочарование для меня. Такова жизнь – важно не то, как часто ты падаешь, а то, как часто ты находишь в себе силы подняться, засучить рукава и никогда не сдаваться. Сейчас, более чем когда либо, я буду продолжать полностью отдаваться и биться за честь этой футболки», - написал швейцарец.

Напомним, что и в прошлом сезоне Лихтштайнер не попал в заявку на групповой этап.  33-летний защитник вместе с «Ювентусом» шесть раз стал чемпионом Италии, дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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