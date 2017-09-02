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Альберт Солер: «Ливерпуль» запросил у «Барселоны» 200 миллионов евро за трансфер Коутиньо

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Директор «Барселоны» по профессиональному спорту Альберт Солер заявил, что «Ливерпуль» запросил 200 миллионов евро за переход полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

- После нескольких недель переговоров «Ливерпуль» попросил 200 миллионов евро за одного игрока. Мы не стали подвергать клуб риску, - цитирует Солера микроблог каталонского клуба в Twitter.

Напомним, что в СМИ несколько раз появлялась информация о том, что клубы договорились о сумме трансфера полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ни при каких условиях не продаст своего лидера. Стоит добавить, что футболист еще не сыграл в нынешнем сезоне, а наставник команды Юрген Клопп объясняет это травмой спины.

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