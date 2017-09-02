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Виталий Мутко: На нападки мы внимания не обращаем, негатив в иностранных СМИ идет на убыль

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал об отношении иностранных СМИ к чемпионату мира-2018.

- На нападки мы внимания не обращаем. Есть технология, как на это отвечать: работать спокойно и качественно. Безусловно определенная пропаганда будет продолжаться, но количество негатива пошло на убыль после того, как все увидели отличную организацию Кубка конфедераций, - заявил Мутко.

Напомним, в финале Кубка конфедераций-2017 сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.



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