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US Open. Мужчины. 3-й раунд. Джумхур – Рублев, Федерер – Лопес и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей третьего раунда US Open в мужском одиночном разряде.

Матч

Троицки В. (Сербия) - Долгополов А. (Украина)

Место и дата

02 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Кольшрайбер Ф. (Германия) - Миллман Д. (Австралия)

Место и дата

02 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Маннарино А. (Франция) - Тим Д. (Австрия)

Место и дата

02 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Баутиста-Агут Р. (Испания) - Дель Потро Х. (Аргентина)

Место и дата

02 сентября 20:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Надаль Р. (Испания) - Майер Л. (Аргентина)

Место и дата

02 сентября 21:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Джумхур Д. (Босния и Герцеговина) - Рублев А. (Россия)

Место и дата

02 сентября 21:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Гоффен Д. (Бельгия) - Монфис Г. (Франция)

Место и дата

02 сентября 21:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Лопес Ф. (Испания)

Место и дата

03 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция

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