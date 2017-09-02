US Open. Мужчины. 3-й раунд. Джумхур – Рублев, Федерер – Лопес и другие матчи
Результаты матчей третьего раунда US Open в мужском одиночном разряде.
Матч
Троицки В. (Сербия) - Долгополов А. (Украина)
Место и дата
02 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кольшрайбер Ф. (Германия) - Миллман Д. (Австралия)
Место и дата
02 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Маннарино А. (Франция) - Тим Д. (Австрия)
Место и дата
02 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Дель Потро Х. (Аргентина)
Место и дата
02 сентября 20:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Надаль Р. (Испания) - Майер Л. (Аргентина)
Место и дата
02 сентября 21:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Джумхур Д. (Босния и Герцеговина) - Рублев А. (Россия)
Место и дата
02 сентября 21:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Монфис Г. (Франция)
Место и дата
02 сентября 21:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Лопес Ф. (Испания)
Место и дата
03 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция