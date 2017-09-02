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Фоньини оштрафован на 24 000$ за оскорбление судьи

Источник:  Associated PressКомментарии

Итальянец Фабио Фоньини оштрафован организаторами Открытого чемпионата США по теннису на 24 тысячи долларов за оскорбление судьи на вышке.

Инцидент произошел в матче первого круга турнира между Фоньини и его соотечественником Стефано Травальей. Фоньини, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, оскорбил судью на вышке на итальянском языке. Фоньини проиграл встречу со счетом 4:6, 6:7, 6:3, 0:6.

На Уимблдоне 2014 года Фабио уже выплатил $27,5 тыс. штрафа, что стало рекордом для турниров серии «Большого шлема». В матче первого круга он активно спорил с арбитром, показал сопернику неприличный жест и испортил травяное покрытие корта.


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