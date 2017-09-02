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«Шинник» вырвал победу в матче с «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «Авангардом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча  - 1:0.

На 90-й минуте решающий мяч забил Михаил Земсков. «Шинник» с 23 очками занимает третье место в ФНЛ. У «Авангарда» девять очков и 15-е место. В следующем туре «Шинник» примет «Динамо СПб», а «Авангард» - «Факел».

ФНЛ

11-й тур

Матч

Шинник - Авангард - 1:0 (0:0)

Голы

Земсков 90 (1:0).

Состав

Шинник: Яшин, Чистяков, Магадиев, Безлихотнов (Крамаренко, 62), Самойлов (Кагермазов, 83), Дроздов (Камилов, 62), Ятченко, Щадин, Нарылков, Булия, Низамутдинов (Земсков, 69)

Авангард: Саутин, Дашаев, Никитин, Концедалов, Багаев, Коробов (Петров, 79), Гурфов, Альшин (Синяев, 80), Нетфуллин, Войнов Д. (Болов, 63), Подоляк

Предупреждения:

Ятченко, 58 - нет

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

02 сентября 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция


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