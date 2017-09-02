«Шинник» вырвал победу в матче с «Авангардом»

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «Авангардом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 1:0.

На 90-й минуте решающий мяч забил Михаил Земсков. «Шинник» с 23 очками занимает третье место в ФНЛ. У «Авангарда» девять очков и 15-е место. В следующем туре «Шинник» примет «Динамо СПб», а «Авангард» - «Факел».

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11-й тур