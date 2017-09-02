«Шинник» вырвал победу в матче с «Авангардом»
Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «Авангардом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 1:0.
На 90-й минуте решающий мяч забил Михаил Земсков. «Шинник» с 23 очками занимает третье место в ФНЛ. У «Авангарда» девять очков и 15-е место. В следующем туре «Шинник» примет «Динамо СПб», а «Авангард»
- «Факел».
ФНЛ
11-й тур
Матч
Голы
Земсков 90 (1:0).
Состав
Шинник: Яшин, Чистяков, Магадиев, Безлихотнов (Крамаренко, 62), Самойлов (Кагермазов, 83), Дроздов (Камилов, 62), Ятченко, Щадин, Нарылков, Булия, Низамутдинов (Земсков, 69)
Авангард: Саутин, Дашаев, Никитин, Концедалов, Багаев, Коробов (Петров, 79), Гурфов, Альшин (Синяев, 80), Нетфуллин, Войнов Д. (Болов, 63), Подоляк
Предупреждения:
Ятченко, 58 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
02 сентября 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция