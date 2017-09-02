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Дмитрий Аленичев: Так играть при своих болельщиках нельзя

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги домашней игре «Ротором» (1:0) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

– Начну с комплимента в адрес «Ротора». За одиннадцать туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, «Ротор» находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что девяносто процентов матчей играли на выезде. 

У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня при своих болельщиках нельзя, - приводит слова Аленичева пресс-служба красноярской команды.

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