Рамзан Кадыров: Вся Чечня замерла в ожидании боя Эдилова в UFC

Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика находится в ожидании поединка между Абдул-Керимом Эдиловым и сербом Бояном Михайловичем, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия) в рамках турнира UFC Fight Night 115.

«Дорогие друзья! Вся Чеченская Республика замерла в ожидании поединка известного воспитанника бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керима Эдилова.

Сегодня он дебютирует на турнире UFC FIGHT NIGHT 115, который пройдет в Роттердаме.

Предстоящему спортивному событию молодежь Чечни посвятила масштабные акции.

Состоялись большой автопробег и шествие молодежи по главным улицам и проспектам столицы республики. В центре Грозного в эти минуты собираются жители со всех районов.

Здесь проходит концертная программа и развернуты спортивные площадки, для желающих проверить свои силовые способности. На площади перед центральной мечетью «Сердце Чечни» установлены мониторы, благодаря которым многотысячные болельщики смогут наблюдать за прямой трансляцией поединка между Абдул-Керимом «Чеченский Лев» Эдиловым и его соперником сербским бойцом Бояном Михайловичем.

Также особый интерес любителей ММА вызывает бой Майрбека Тайсумова. Ему будет противостоять Фелипе Силва – воспитанник бразильской школы смешанных единоборств.

Турнир в Роттердаме начнется в 18:30 по московскому времени. Мы желаем нашим бойцам удачи в предстоящих поединках! АХМАТ – СИЛА», - написал Кадыров в своем инстаграме.

Отметим также, что в рамках турнира, помимо Эдилова и Тайсумова, выступят еще трое россиян: Рустам Хабилов, Забит Магомедшарипов и Александр Волков.