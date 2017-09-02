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Рамзан Кадыров: Вся Чечня замерла в ожидании боя Эдилова в UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика находится в ожидании поединка между Абдул-Керимом Эдиловым и сербом Бояном Михайловичем, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия) в рамках турнира UFC Fight Night 115.

«Дорогие друзья! Вся Чеченская Республика замерла в ожидании поединка известного воспитанника бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керима Эдилова.

Сегодня он дебютирует на турнире UFC FIGHT NIGHT 115, который пройдет в Роттердаме.

Предстоящему спортивному событию молодежь Чечни посвятила масштабные акции.

Состоялись большой автопробег и шествие молодежи по главным улицам и проспектам столицы республики. В центре Грозного в эти минуты собираются жители со всех районов.

Здесь проходит концертная программа и развернуты спортивные площадки, для желающих проверить свои силовые способности. На площади перед центральной мечетью «Сердце Чечни» установлены мониторы, благодаря которым многотысячные болельщики смогут наблюдать за прямой трансляцией поединка между Абдул-Керимом «Чеченский Лев» Эдиловым и его соперником сербским бойцом Бояном Михайловичем.

Также особый интерес любителей ММА вызывает бой Майрбека Тайсумова. Ему будет противостоять Фелипе Силва – воспитанник бразильской школы смешанных единоборств.

Турнир в Роттердаме начнется в 18:30 по московскому времени. Мы желаем нашим бойцам удачи в предстоящих поединках! АХМАТ – СИЛА», - написал Кадыров в своем инстаграме.

Отметим также, что в рамках турнира, помимо Эдилова и Тайсумова, выступят еще трое россиян: Рустам Хабилов, Забит Магомедшарипов и Александр Волков.

Дорогие друзья! Вся Чеченская Республика замерла в ожидании поединка известного воспитанника бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керима Эдилова. Сегодня он дебютирует на турнире UFC FIGHT NIGHT 115, который пройдет в Роттердаме. Предстоящему спортивному событию молодёжь Чечни посвятила масштабные акции. Состоялись большой автопробег и шествие молодежи по главным улицам и проспектам столицы республики. В центре Грозного в эти минуты собираются жители со всех районов. Здесь проходит концертная программа и развернуты спортивные площадки, для желающих проверить свои силовые способности. На площади перед центральной мечетью «Сердце Чечни» установлены мониторы, благодаря которым многотысячные болельщики смогут наблюдать за прямой трансляцией поединка между Абдул-Керимом «Чеченский Лев» Эдиловым и его соперником сербским бойцом Бояном Михайловичем. Также особый интерес любителей ММА вызывает бой Майрбека Тайсумова. Ему будет противостоять Фелипе Сильва – воспитанник бразильской школы смешанных единоборств. Турнир в Роттердаме начнется в 18:30 по московскому времени. Мы желаем нашим бойцам удачи в предстоящих поединках! АХМАТ – СИЛА #Кадыров #Россия #Эдилов #Тайсумов #UFC

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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Сергей Ващенко
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