Боец ММА ограбил банк в Нью-Йорке

Американский боец ММА Серхио «The Savage» да Силва был арестован в своей квартире утром 31 августа по подозрению в ограблении банка. Об этом информирует портал TMZ.

Как сообщает издание, правоохранительные органы подозревают, что 31-летний спортсмен 24 августа ограбил отделение Citibank в Квинсе. Отмечается, что да Силва, спрятав лицо за лыжной маской и угрожая расстрелять посетителей банка, сумел похитить в общей сумме порядка 50 тысяч долларов.

Напомним, что да Силва в качестве профессионального бойца провел в ММА 15 боев, одержав в них 6 побед. Последний поединок американца датируется 24 июня - в рамках турнира Bellator 180 он проиграл другому американцу Мэтту Риццо.