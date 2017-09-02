Евробаскет. Черногория обыграла Венгрию, Латвия выиграла у Бельгии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершились еще два матча группового турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин.
Латвия обыграла Бельгию со
счетом 92:64. В составе победителей самыми результативными стали Янис
Тимма и Кристапс Порзингис, которые набрали по 27 очков.
Сборная Черногории одержала
уверенную победу в матче со сборной Венгрии - 72:48. В составе победителей самыми результативными стали Никола Вучевич и Боян Дублевич, набравшие по 15
очков.
Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины
Группа С
2-й тур
Матч
Черногория - Венгрия - 72:48
Место и дата
02 сентября 15:00, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция
Группа D
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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