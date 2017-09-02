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Евробаскет. Черногория обыграла Венгрию, Латвия выиграла у Бельгии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились еще два матча группового турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин.

Латвия обыграла Бельгию со счетом 92:64. В составе победителей самыми результативными стали Янис Тимма и Кристапс Порзингис, которые набрали по 27 очков.

Сборная Черногории одержала уверенную победу в матче со сборной Венгрии - 72:48. В составе победителей самыми результативными стали Никола Вучевич и Боян Дублевич, набравшие по 15 очков.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Группа С

2-й тур

Матч

Черногория - Венгрия - 72:48

Место и дата

02 сентября 15:00, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция

Группа D

2-й тур

Матч

Латвия - Бельгия - 92:64

Место и дата

02 сентября 14:15, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция


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