Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Торпедо1 : 1СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Хоккей  Спартак0 : 0Динамо Минск
Баскетбол  Россия58 : 51Сербия
Волейбол  Россия- : -Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Ливерпуле» утверждают, что не требовали от «Барселоны» за Коутиньо 200 миллионов евро

Источник:  The TelegraphКомментарии
Представители «Ливерпуля» заявляют, что информация о требованиях к «Барселоне» заплатить 200 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутиньо является недостоверной.

Как сообщает The Telegraph, источники в «Ливерпуле» заявили о том, что эта информация является полностью ложной и абсолютно не соответствует действительности. Ранее спортивный директор «Барселоны» Альберт Солер рассказал свою версию событий: «После нескольких недель переговоров «Ливерпуль» попросил 200 миллионов евро за одного игрока. Мы не стали подвергать клуб риску».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не продаст своего лидера. Стоит добавить, что футболист еще не сыграл в нынешнем сезоне, а наставник команды Юрген Клопп объясняет это травмой спины. Отметим, что при этом Коутиньо сыграл за сборную Бразилии в квалификации ЧМ-2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Альберт Солер: «Ливерпуль» запросил у «Барселоны» 200 миллионов евро за трансфер КоутиньоДиректор «Барселоны» по профессиональному спорту Альберт Солер заявил, что «Ливерпуль» запросил 200 миллионов евро за переход полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Хави: «Барселона» купила игроков не для своей философииМноголетний капитан «Барселоны» Хави подверг критике трансферную политику каталонского гранда.Итоговая таблица трансферов РФПЛИтоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Вандерсон: С трудом поверил, когда услышал сумму трансфера НеймараБразильский нападающий московского «Динамо» Вандерсон рассказал, как относится к переходу нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».«Алавес» арендовал у «Барселоны» Мунира Эль-ХаддадиВингер «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади перешел в «Алавес» на правах аренды. Об этом сообщают официальные сайты обоих клубов.
Футбол
Дмитрий Аленичев: Так играть при своих болельщиках нельзя
Теннис
Фоньини оштрафован на 24 000 долларов за оскорбление судьи
Футбол
Альберт Солер: «Ливерпуль» запросил у «Барселоны» 200 миллионов евро за трансфер Коутиньо
Хоккей
Никлас Бэкстрем: Игрокам «Вашингтона» очень хочется, наконец, обыграть «Питтсбург»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы