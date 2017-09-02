В «Ливерпуле» утверждают, что не требовали от «Барселоны» за Коутиньо 200 миллионов евро

Как сообщает The Telegraph, источники в «Ливерпуле» заявили о том, что эта информация является полностью ложной и абсолютно не соответствует действительности. Ранее спортивный директор «Барселоны» Альберт Солер рассказал свою версию событий: «После нескольких недель переговоров «Ливерпуль» попросил 200 миллионов евро за одного игрока. Мы не стали подвергать клуб риску».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не продаст своего лидера. Стоит добавить, что футболист еще не сыграл в нынешнем сезоне, а наставник команды Юрген Клопп объясняет это травмой спины. Отметим, что при этом Коутиньо сыграл за сборную Бразилии в квалификации ЧМ-2018.