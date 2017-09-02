Квалификация Гран-при Италии возобновилась после перерыва в более чем два часа
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На Гран-при Италии возобновилась квалификация. Она была прервана
более чем на два часа.
Напомним, что причиной остановки соревнований стали
неблагоприятные погодные условия. Квалификация началась по расписанию в 15:00 (по московскому
времени), но уже через несколько минут была приостановлена из-за сильного дождя
на трассе. Организаторы остановили заезды после вылета пилота команды «Хаас»
француза Ромена Грожана.
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