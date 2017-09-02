«Оренбург» обыграл «Крылья Советов», играя с 26-й минуты вдесятером

Футболисты «Крыльев Советов» уступили в гостях «Оренбургу» в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У оренбургской команды голами отметились Владислав Кулик, Андрей Малых и Владимир Парняков. У самарцев точные удары на счету Сергея Корниленко и Срджана Мияйловича.

Отметим, что на 26-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник хозяев Дмитрий Андреев.

После этого матча «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице первенства, уступая лидирующему «Енисею» два очка. «Оренбург», имея в активе 19 очков, находится на шестом месте.

В следующем туре «Оренбург» 6 сентября в гостях встретится с «Томью». В тот же день «Крылья Советов» на своем поле примут «Тамбов».