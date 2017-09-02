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«Оренбург» обыграл «Крылья Советов», играя с 26-й минуты вдесятером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Крыльев Советов» уступили в гостях «Оренбургу» в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У оренбургской команды голами отметились Владислав Кулик, Андрей Малых и Владимир Парняков. У самарцев точные удары на счету Сергея Корниленко и Срджана Мияйловича.

Отметим, что на 26-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник хозяев Дмитрий Андреев.

После этого матча «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице первенства, уступая лидирующему «Енисею» два очка. «Оренбург», имея в активе 19 очков, находится на шестом месте.

В следующем туре «Оренбург» 6 сентября в гостях встретится с «Томью». В тот же день «Крылья Советов» на своем поле примут «Тамбов».

Матч

Оренбург - Крылья Советов - 3:2 (1:1)

Голы

Мияилович 4 (0:1). Кулик 39 (1:1 - пен.). Малых 48 (2:1). Корниленко 58 (2:2). Парняков 85 (3:2).

Состав

Оренбург: Руденко, Ойеволе, Андреев, Малых, Воробьёв (Удалый, 29), Попов, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46)

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Зотов (Немчанинов, 63 Голышев, 86), Таранов, Гоцук, Кленкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияилович, Самодин, Корниленко, Алиев

Предупреждения:

Андреев, 17 - Гоцук, 56; Таранов, 64

Удаления:

Андреев, 26 - нет

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

02 сентября 16:00, Газовик, Онлайн-трансляция

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