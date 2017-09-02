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«Тамбов» обыграл «Олимпиец»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Олимпийцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Тамбова».

В составе победителей отличились Алексей Скворцов и Денис Поярков. У «Олимпийца» гол в активе Андрея Хрипкова.

«Тамбов» набрал 22 очка и занимает пятое место. У «Олимпийца» девять очков и 14-е место. В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Олимпиец» примет «Спартак-2».

ФНЛ

11-й тур

Матч

Тамбов - Олимпиец - 2:1 (0:1)

Голы

Хрипков 10 (0:1). Скворцов 76 (1:1). Поярков 89 (2:1).

Состав

Тамбов: Вавилин, Гультяев (Овсиенко, 29), Горбатюк, Шляков, Рыбин, Кашчелан, Скворцов, Трусевич (Кухарчук, 64), Мурнин (Поярков, 82), Шевчук, Часовских (Рыжков, 58)

Олимпиец: Бородько, Хайруллов, Абрамов, Ганиев, Аюпов, Горбунов, Каретник (Кириллов, 69), Ламбарский (Маляров, 55), Хрипков, Карпухин (Беляков, 63), Сорочкин (Щербак, 77)

Предупреждения:

Кашчелан, 80; Рыжков, 84 - Аюпов, 49

Место и дата

02 сентября 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция


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