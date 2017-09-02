«Тамбов» обыграл «Олимпиец»
Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Олимпийцем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Тамбова».
В составе победителей отличились Алексей Скворцов и Денис
Поярков. У «Олимпийца» гол в активе Андрея Хрипкова.
«Тамбов» набрал 22 очка и занимает пятое место. У «Олимпийца»
девять очков и 14-е место. В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Крыльями
Советов», а «Олимпиец» примет «Спартак-2».
ФНЛ
11-й тур
Матч
Голы
Хрипков 10 (0:1). Скворцов 76 (1:1). Поярков 89 (2:1).
Состав
Тамбов: Вавилин, Гультяев (Овсиенко, 29), Горбатюк, Шляков, Рыбин, Кашчелан, Скворцов, Трусевич (Кухарчук, 64), Мурнин (Поярков, 82), Шевчук, Часовских (Рыжков, 58)
Олимпиец: Бородько, Хайруллов, Абрамов, Ганиев, Аюпов, Горбунов, Каретник (Кириллов, 69), Ламбарский (Маляров, 55), Хрипков, Карпухин (Беляков, 63), Сорочкин (Щербак, 77)
Предупреждения:
Кашчелан, 80; Рыжков, 84 - Аюпов, 49
Место и дата
02 сентября 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция