«Тамбов» обыграл «Олимпиец»

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Олимпийцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Тамбова».

В составе победителей отличились Алексей Скворцов и Денис Поярков. У «Олимпийца» гол в активе Андрея Хрипкова.

«Тамбов» набрал 22 очка и занимает пятое место. У «Олимпийца» девять очков и 14-е место. В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Олимпиец» примет «Спартак-2».

ФНЛ

11-й тур