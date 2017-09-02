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Умар Кремлев: Тищенко победит Савона

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по любительскому боксу, в котором встретятся россиянин Евгений Тищенко и кубинец Эрислнди Савон.

«Они уже встречались раньше. Тищенко побеждал Савона. И сейчас должен победить. Я в этом уверен», - сказал Кремлев.

Напомним, что финал в весовой категории до 91 кг с участием Тищенко и Савона пройдет 2 сентября в 21:00 мск.

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