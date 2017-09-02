Евробаскет. Сборная Германии обыграла Грузию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Германии обыграла национальную команду Грузии в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин со счетом 67:57.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немецкой сборной Денис Шредер (23 очка). В сборной Грузии 14 очками отметился центровой Заза Пачулия.
Команда Германии одержала вторую победу на турнире и возглавила группу B. Сборная Грузии занимает второе место.
В следующем туре Германия сыграет со сборной Израиля. Грузии предстоит встреча с командой Украины.
Матч
Место и дата
02 сентября 15:45, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция
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