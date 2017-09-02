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Евробаскет. Сборная Германии обыграла Грузию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Германии обыграла национальную команду Грузии в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин со счетом 67:57.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немецкой сборной Денис Шредер (23 очка). В сборной Грузии 14 очками отметился центровой Заза Пачулия.

Команда Германии одержала вторую победу на турнире и возглавила группу B. Сборная Грузии занимает второе место.

В следующем туре Германия сыграет со сборной Израиля. Грузии предстоит встреча с командой Украины.

Матч

Грузия - Германия - 57:67

Место и дата

02 сентября 15:45, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция

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