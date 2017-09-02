Виталий Мутко: «Краснодар» установит на стадионе оборудование для просмотра повторов в офлайн-режиме
На стадионе ФК «Краснодар» появится оборудование для просмотра
видеоповторов. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.
«Есть четыре основные
компании, которые производят необходимую аппаратуру, а всего их около 20. Мы
встречались с каждой из четырех, и буквально на днях Сергей Галицкий определился
с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе «Краснодар» и
будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с
поставщиком, а РФС - с ФИФА и ИФАБ (Международным советом футбольных
ассоциаций). В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут
стадионы «Зенита» и «Спартака».
Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году мы перейдем из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19. Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе чемпионата мира - 2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ», - цитирует Мутко ТАСС
Напомним, что в РФПЛ судьи пока не используют видеоповторы. На Кубке конфедераций-2017
в России была опробована система использования видеоповторов судьями.