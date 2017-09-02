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Абдул-Керим Эдилов: За меня будет болеть вся Чечня, я сделаю все, чтобы не подвести

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Перед боем сербом Бояном Михайловичем представитель бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов рассказал о своей подготовке к дебюту в UFC.

- Мой соперник хорош в борьбе. Я буду работать с ним на дальних дистанциях, так как он активно работает руками. План такой.

За меня будет болеть вся республика и наш многоуважаемый национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров, я сделаю все, чтобы не подвести их. Любому спортсмену хочется стать титулованным, я преследую ту же цель. Впереди еще много боев, посмотрим, каков будет исход, - передает слова Эдилова Sportbox.ru.

Напомним, что сегодня Эдилов проведет бой с Михайловичем, который состоится в Роттердаме (Голландия) в рамках турнира UFC Fight Night 115.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика находится в ожидании этого поединка.

Отметим также, что в рамках турнира, помимо Эдилова, выступят еще четверо россиян: Майрбек Тайсумов, Рустам Хабилов, Забит Магомедшарипов и Александр Волков.

Эдилов по итогам 2015 года был признан читателями «Советского спорта» лучшим российским бойцом.

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