Франция обыграла Грецию на Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по
баскетболу между сборными Греции и Франции завершился победой французской
команды. Итоговый счет матча – 95:87.
В составе победителей самым результативным стал Жоффри Ловернь,
который набрал 21 очко. Завтра французы сыграют с исландцами, а греки – со словенцами.
Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины
Хельсинки (Финляндия)
Группа А
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 16:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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