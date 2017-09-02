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Франция обыграла Грецию на Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными Греции и Франции завершился победой французской команды. Итоговый счет матча – 95:87.

В составе победителей самым результативным стал Жоффри Ловернь, который набрал 21 очко. Завтра французы сыграют с исландцами, а греки – со словенцами.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Хельсинки (Финляндия)

Группа А

2-й тур

Матч

Греция - Франция - 87:95

Место и дата

02 сентября 16:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


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