Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Торпедо3 : 3СКА
Футбол  Грузия1 : 1Ирландия
Хоккей  Спартак1 : 0 БДинамо Минск
Баскетбол  Россия75 : 72Сербия
Волейбол  Россия- : -Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят – 14-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершилась квалификация Гран-при Италии. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьем его партнер Даниэль Риккардо. Лидер сезона Себастьян Феттель из «Феррари» на восьмом месте. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» на 14-й позиции.

Напомним, что квалификация прерывалась более чем на два часа из-за неблагоприятных погодных условий.

Гран-при Италии. Монца

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Ланс Стролл («Уильямс»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Кими Райкконен («Феррари»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс-Индия»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Квалификация Гран-при Италии возобновилась после перерыва в более чем два часаНа Гран-при Италии возобновилась квалификация. Она была прервана более чем на два часа.Квалификация Гран-при Италии приостановлена из-за дождяКвалификация итальянского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.Боттас показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Италии, Квят – 18-йНа Гран-при Италии состоялась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.Хэмилтон – лучший в первой практике на Гран-при Италии, у Квята – 14-е времяВ Монце состоялась первая свободная практика в рамках Гран-при Италии-2017.Себастьян Феттель: Монца походит «Мерседесу», но у «Феррари» есть надеждаПилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Италии.
Формула-1
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят – 14-й
MMA
Абдул-Керим Эдилов: За меня будет болеть вся Чечня, я сделаю все, чтобы не подвести
Футбол
Виталий Мутко: «Краснодар» установит на стадионе оборудование для просмотра повторов в офлайн-режиме
Бокс
Умар Кремлев: Тищенко победит Савона
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости