Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят – 14-й

Завершилась квалификация Гран-при Италии. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьем его партнер Даниэль Риккардо. Лидер сезона Себастьян Феттель из «Феррари» на восьмом месте. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» на 14-й позиции.

Напомним, что квалификация прерывалась более чем на два часа из-за неблагоприятных погодных условий.

Гран-при Италии. Монца



Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Ланс Стролл («Уильямс»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Кими Райкконен («Феррари»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс-Индия»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)