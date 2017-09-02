ФК «Луч-Энергия» переиграл «Спартак-2»
Футболисты ФК «Луч-Энергия» в гостях взяли верх над «Спартаком-2» в матче 11-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
У победителей голами отметились Ишхан Гелоян, Деян Больевич и Семен Фомин. У москвичей точный удар на счету Владислава Пантелеева.
Отметим, что на 22-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник красно-белых Константин Щербаков.
После этой игры ФК «Луч-Энергия набрал 11 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. «Спартак-2», имея в активе 17 очков, занимает 10 место.
Матч
Спартак-2 - Луч-Энергия - 1:3 (0:0)
Голы
Гелоян 48 (0:1). Болжевич 60 (0:2). Пантелеев 70 (1:2). Мязин 90 (1:3).
Состав
Спартак-2: Максименко, Щербаков, Сокол, Тигиев, Мамин, Пантелеев, Самсонов, Полубояринов, Самбу (Красильниченко, 46), Нимели, Давыдов
Луч-Энергия: Котляров, Болжевич, Соблиров, Насадюк, Марущак, Бажев (Мязин, 84), Маляка, Фомин, Килин, Гелоян, Гордиенко
Удаления:
Щербаков, 22 - нет
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
02 сентября 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция