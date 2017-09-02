ФК «Луч-Энергия» переиграл «Спартак-2»

Футболисты ФК «Луч-Энергия» в гостях взяли верх над «Спартаком-2» в матче 11-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

У победителей голами отметились Ишхан Гелоян, Деян Больевич и Семен Фомин. У москвичей точный удар на счету Владислава Пантелеева.

Отметим, что на 22-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник красно-белых Константин Щербаков.

После этой игры ФК «Луч-Энергия набрал 11 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. «Спартак-2», имея в активе 17 очков, занимает 10 место.