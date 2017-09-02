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Россия обыграла Сербию на Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Сербии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 75:72.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 22 очка. Это вторая победа для сборной России на турнире. Вчера россияне обыграли сборную Турции. 4 сентября Россия сыграет с Бельгией, а Сербия – с Турцией.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Группа D

2-й тур

Матч

Россия - Сербия - 75:72

Место и дата

02 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция


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