Россия обыграла Сербию на Евробаскете

Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Сербии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 75:72.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 22 очка. Это вторая победа для сборной России на турнире. Вчера россияне обыграли сборную Турции. 4 сентября Россия сыграет с Бельгией, а Сербия – с Турцией.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Группа D

2-й тур