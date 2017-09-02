Россия обыграла Сербию на Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по
баскетболу между сборными России и Сербии завершился победой российской
команды. Итоговый счет матча – 75:72.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед,
который набрал 22 очка. Это вторая победа для сборной России на турнире. Вчера
россияне обыграли сборную Турции. 4 сентября Россия сыграет с Бельгией, а
Сербия – с Турцией.
Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины
Группа D
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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