«Ак Барс» крупно проиграл «Сочи», потерпев первое поражение в сезоне
Хоккеисты «Ак Барса» уступили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:5.
Заброшенными шайбами у сочинцев отметились Михаил Мамкин, Вадим Щегольков, Евгений Лапенков, Кейси Уэллмэн и Андрей Иванов.
Отметим, что голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин, отразив все 23 броска по воротам, записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
После этой игры «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 12 баллов, продолжает лидировать на «Востоке».
В следующей игре «Сочи» 5 сентября на своей площадке примет «Нефтехимик». Днем позже «Ак Барс» в гостях сыграет с «Автомобилистом».
Матч
Ак Барс - ХК Сочи - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
Голы:
Мамкин (Цветков, Лапенков), 25:39 (0:1). Щегольков (Хомицкий, Падакин), 46:54 (0:2). Лапенков (Падакин), 54:27 (0:3). Уэллман (Коллинс), 55:56 (0:4). Иванов (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 (0:5).
Место и дата
02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция