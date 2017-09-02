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«Ак Барс» крупно проиграл «Сочи», потерпев первое поражение в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Ак Барса» уступили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:5.

Заброшенными шайбами у сочинцев отметились Михаил Мамкин, Вадим Щегольков, Евгений Лапенков, Кейси Уэллмэн и Андрей Иванов.

Отметим, что голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин, отразив все 23 броска по воротам, записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 12 баллов, продолжает лидировать на «Востоке».

В следующей игре «Сочи» 5 сентября на своей площадке примет «Нефтехимик». Днем позже «Ак Барс» в гостях сыграет с «Автомобилистом».

Матч

Ак Барс - ХК Сочи - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы:

Мамкин (Цветков, Лапенков), 25:39 (0:1). Щегольков (Хомицкий, Падакин), 46:54 (0:2). Лапенков (Падакин), 54:27 (0:3). Уэллман (Коллинс), 55:56 (0:4). Иванов (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 (0:5).

Место и дата

02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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