«Ак Барс» крупно проиграл «Сочи», потерпев первое поражение в сезоне

Хоккеисты «Ак Барса» уступили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:5.

Заброшенными шайбами у сочинцев отметились Михаил Мамкин, Вадим Щегольков, Евгений Лапенков, Кейси Уэллмэн и Андрей Иванов.

Отметим, что голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин, отразив все 23 броска по воротам, записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.



После этой игры «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 12 баллов, продолжает лидировать на «Востоке».

В следующей игре «Сочи» 5 сентября на своей площадке примет «Нефтехимик». Днем позже «Ак Барс» в гостях сыграет с «Автомобилистом».