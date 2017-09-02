«Северсталь» переиграла «Локомотив», одержав первую победу в сезоне

Хоккеисты «Северстали» на своей площадке переиграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами у череповецкой команды отметились Дмитрий Кагарлицкий, Максим Рыбин и Евгений Монс. У ярославцев точные броски на счету Александра Кадейкина и Даниила Апалькова.

После этой игры «Северсталь» набрала пять очков и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице в Западной конференции. «Локомотив», имея в активе восемь очков, занимает пятое место на «Западе».

В следующем туре «Локомотив» 4 сентября в гостях встретится с рижским «Динамо». В тот же день «Северсталь» на своей площадке примет минское «Динамо».