«Северсталь» переиграла «Локомотив», одержав первую победу в сезоне
Хоккеисты «Северстали» на своей площадке переиграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами у череповецкой команды отметились Дмитрий Кагарлицкий, Максим Рыбин и Евгений Монс. У ярославцев точные броски на счету Александра Кадейкина и Даниила Апалькова.
После этой игры «Северсталь» набрала пять очков и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице в Западной конференции. «Локомотив», имея в активе восемь очков, занимает пятое место на «Западе».
В следующем туре «Локомотив» 4 сентября в гостях встретится с рижским «Динамо». В тот же день «Северсталь» на своей площадке примет минское «Динамо».
Матч
Северсталь - Локомотив - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Кагарлицкий (Чернов, Бумагин), 0:38 (1:0). Кадейкин (Коршков), 1:44 (1:1). Рыбин (Трубачёв), 12:09 (2:1). Монс (V. Vishnevski), 27:51 (3:1). Апальков (Осипов, Аверин), 51:49 (3:2).
Место и дата
02 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция