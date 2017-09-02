Россиянин Эдилов нокаутировал серба Михайловича на турнире UFC в Голландии

Российский боец смешанного стиля полутяжелого веса Абдул-Керим Эдилов во втором раунде победил техническим нокаутом серба Бояна Михайловича в рамках турнира UFC Fight Night 115, который проходит в Роттердаме (Голландия).

Россиянин с самого начала боя владел неоспоримым преимуществом. За весь поединок он нанес 150 точных, в то время как его соперник — всего семь.

Во втором раунде судья остановил поединок. Таким образом, Эдилов успешно дебютировал в сильнейшей лиге мира.