Россиянин Эдилов нокаутировал серба Михайловича на турнире UFC в Голландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боец смешанного стиля полутяжелого веса Абдул-Керим Эдилов во втором раунде победил техническим нокаутом серба Бояна Михайловича в рамках турнира UFC Fight Night 115, который проходит в Роттердаме (Голландия).
Россиянин с самого начала боя владел неоспоримым преимуществом. За весь поединок он нанес 150 точных, в то время как его соперник — всего семь.
Во втором раунде судья остановил поединок. Таким образом, Эдилов успешно дебютировал в сильнейшей лиге мира.
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