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Виктор Файзулин: Как проходит восстановление? Лечусь

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением об открытии академии «Зенита» в Сестрорецке и прокомментировал своей восстановление.

– Я часто бываю в Сестрорецке и вижу, что открытие филиала футбольной школы сине-бело-голубых стало большим праздником для города. Рад, что «Зенит» сотрудничает с городом и открывает здесь новый филиал.

Как проходит ваше восстановление?

– Лечусь, – приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».

Напомним, 2 сентября в Сестрорецке открылся новый филиал футбольной школы «Зенита».

Виктор Файзулин перешел в «Зенит» в  2008 году из нальчикского «Спартака». Из-за постоянных травм последнюю игру за сине-бело-голубых 31-летний футболист провел 20 сентября 2015 года против «Амкара».

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