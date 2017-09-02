Виктор Файзулин: Как проходит восстановление? Лечусь
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением об открытии академии «Зенита» в Сестрорецке и прокомментировал своей восстановление.
– Я часто бываю в Сестрорецке и вижу, что открытие филиала футбольной школы сине-бело-голубых стало большим праздником для города. Рад, что «Зенит» сотрудничает с городом и открывает здесь новый филиал.
– Как проходит ваше восстановление?
– Лечусь, – приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».
Напомним, 2 сентября в Сестрорецке открылся новый филиал футбольной школы «Зенита».
Виктор Файзулин перешел в «Зенит» в 2008 году из нальчикского «Спартака». Из-за постоянных травм последнюю игру за сине-бело-голубых 31-летний футболист провел 20 сентября 2015 года против «Амкара».
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