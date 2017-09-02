Московское «Динамо» на выезде разгромило рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и московским «Динамо»
завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу
москвичей.
В составе победителей отличились Даниил Тарасов (дважды),
Владимир Брюквин, Евгений Артюхин и Илья Никулин. У рижан забил Микс Индрашис. «Динамо»
(Москва) набрало десять очков и занимает третье место на Западе. У рижского «Динамо»
пять очков и десятое место.
4 сентября москвичи на выезде сыграют с «Торпедо», а рижане
примут «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Динамо - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы:
Тарасов (Карсумс), 9:30 (0:1). Брюквин (Комаров, Алексеев), 13:39 (0:2). Артюхин 32:36 (0:3). Никулин (Бойд), 33:13 (0:4). Тарасов (Никулин, Карсумс), 36:46 (0:5). Индрашис (Бичевскис), 55:28 (1:5).
Место и дата
02 сентября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция