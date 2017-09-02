Московское «Динамо» на выезде разгромило рижское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и московским «Динамо» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу москвичей.

В составе победителей отличились Даниил Тарасов (дважды), Владимир Брюквин, Евгений Артюхин и Илья Никулин. У рижан забил Микс Индрашис. «Динамо» (Москва) набрало десять очков и занимает третье место на Западе. У рижского «Динамо» пять очков и десятое место.

4 сентября москвичи на выезде сыграют с «Торпедо», а рижане примут «Локомотив».

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