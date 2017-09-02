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Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился 14-й этап веломногодневки «Вуэльта». Победу одержал польский спортсмен Рафал Майка.

Поляк преодолел 175 км за четыре часа, 42 минуты и 10 секунд. Вторым стал колумбиец Мигель Анхель Лопес, третьим – итальянец Винченцо Нибали. Россиянин Ильнур Закарин из команды «Катюша» занял пятое место. Закарин идет четвертым в генеральной классификации, общее же лидерство удерживает британец Кристофер Фрум.

«Вуэльта»

14-й этап 

Эсиха – Сьерра де ла Пандера (Испания)

175 км

1. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe) – 4.42,10
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») + 0,27
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 0,31
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 0,31
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,31
6. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) + 0,31
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) + 0,37
8. Ваут Пулс (Голландия, Sky) + 0,46
9. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) + 0,57
10. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,03

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 58.30,47
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 0,55
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) + 2,17
4. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 2,25
5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) + 2,39
6. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 3,09
7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) + 3,11
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) + 3,19
9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) + 3,23
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») + 3,48

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