Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место
Завершился 14-й этап веломногодневки «Вуэльта». Победу одержал
польский спортсмен Рафал Майка.
Поляк преодолел 175 км за четыре часа, 42 минуты и 10 секунд.
Вторым стал колумбиец Мигель Анхель Лопес, третьим – итальянец Винченцо
Нибали. Россиянин Ильнур Закарин из команды «Катюша» занял пятое место. Закарин
идет четвертым в генеральной классификации, общее же лидерство удерживает
британец Кристофер Фрум.
«Вуэльта»
14-й этап
Эсиха – Сьерра де ла Пандера (Испания)
175 км
1. Рафал Майка (Польша, BORA – hansgrohe)
– 4.42,10
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») + 0,27
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 0,31
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 0,31
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,31
6. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) + 0,31
7. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) + 0,37
8. Ваут Пулс (Голландия, Sky) + 0,46
9. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) + 0,57
10. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,03
Общий зачет
1.
Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 58.30,47
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 0,55
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) + 2,17
4. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 2,25
5. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) + 2,39
6. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 3,09
7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) + 3,11
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) + 3,19
9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) + 3,23
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») + 3,48