СКА обыграл «Торпедо» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У гостей отличился Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.

Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.

Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».