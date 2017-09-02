СКА обыграл «Торпедо» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У гостей отличился Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.
Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.
Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».
Матч
Торпедо - СКА - 3:4 Б. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кулёмин (Аляев, Веряев), 11:01 (1:0). Барабанов (Карпов, Яковлев), 15:45 (1:1). Ковальчук 29:19 (1:2). Дацюк (Гусев), 48:29 (1:3). Баранцев (Дугин, Еглич), 52:26 (2:3). Столяров (Мамашев, Паршин), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 3:4.
Место и дата
02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция