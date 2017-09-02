Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Торпедо3 : 3СКА
Футбол  Грузия1 : 1Ирландия
Хоккей  Спартак1 : 0 БДинамо Минск
Баскетбол  Россия75 : 72Сербия
Волейбол  Россия- : -Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянин Магомедшарипов «задушил» американца Сантьяго на турнире UFC в Голландии

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля полулегкого веса Забит Магомедшарипов во втором раунде победил удушающим приемом американца Майка Сантьяго в рамках турнира UFC Fight Night 115, который проходит в Роттердаме (Голландия).

Россиянин во втором раунде перевел бой в партер, где провел удушающий прием. Американцу ничего не оставалось делать, как сдаться.

«Почти год не дрался, хотел показать себя. Хотел показать, что умею бороться и бить», - сказал после боя Забит. Также он вызвал на бой Артема Лобова.

Таким образом, экс-чемпион лиги ACB Магомедшарипов успешно дебютировал в сильнейшей лиге мира. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянин Эдилов нокаутировал серба Михайловича на турнире UFC в ГолландииРоссийский боец смешанного стиля полутяжелого веса Абдул-Керим Эдилов во втором раунде победил техническим нокаутом серба Бояна Михайловича в рамках турнира UFC Fight Night 115, который проходит в Роттердаме (Голландия).Абдул-Керим Эдилов: За меня будет болеть вся Чечня, я сделаю все, чтобы не подвестиПеред боем сербом Бояном Михайловичем представитель бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов рассказал о своей подготовке к дебюту в UFC.Рамзан Кадыров: Вся Чечня замерла в ожидании боя Эдилова в UFCРамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика находится в ожидании поединка между Абдул-Керимом Эдиловым и сербом Бояном Михайловичем, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия) в рамках турнира UFC Fight Night 115.«Будет нокаут». Читатели «Советского спорта» уверены в победе Волкова над Штруве2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 115.По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео)По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео)2 сентября в Роттердаме российский тяжеловес Александр Волков проведет бой против голландца Стефана Штруве.
Формула-1
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят – 14-й
MMA
Абдул-Керим Эдилов: За меня будет болеть вся Чечня, я сделаю все, чтобы не подвести
Футбол
Виталий Мутко: «Краснодар» установит на стадионе оборудование для просмотра повторов в офлайн-режиме
Бокс
Умар Кремлев: Тищенко победит Савона
все новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства