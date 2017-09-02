Россиянин Магомедшарипов «задушил» американца Сантьяго на турнире UFC в Голландии

Российский боец смешанного стиля полулегкого веса Забит Магомедшарипов во втором раунде победил удушающим приемом американца Майка Сантьяго в рамках турнира UFC Fight Night 115, который проходит в Роттердаме (Голландия).

Россиянин во втором раунде перевел бой в партер, где провел удушающий прием. Американцу ничего не оставалось делать, как сдаться.

«Почти год не дрался, хотел показать себя. Хотел показать, что умею бороться и бить», - сказал после боя Забит. Также он вызвал на бой Артема Лобова.

Таким образом, экс-чемпион лиги ACB Магомедшарипов успешно дебютировал в сильнейшей лиге мира.