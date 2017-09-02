Россия обыграла Сербию на Евробаскете, поул Хэмилтона, победа Майки на «Вуэльте». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор
главных новостей сегодняшнего дня.
1. Сборная России обыграла сборную Сербии на
чемпионате Европы по баскетболу.
2. Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации
Гран-при Италии.
3. Поляк Рафал Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты».
4. В чемпионате КХЛ московское «Динамо»
разгромило рижское «Динамо».
5. «Ак Барс» дома был разгромлен ХК «Сочи».
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захотелось пожалеть… Детские впечатления Сергея Микулика
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