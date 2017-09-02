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Россия обыграла Сербию на Евробаскете, поул Хэмилтона, победа Майки на «Вуэльте». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сборная России обыграла сборную Сербии на чемпионате Европы по баскетболу.

2. Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-при Италии.

3. Поляк Рафал Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты».

4. В чемпионате КХЛ московское «Динамо» разгромило рижское «Динамо».

5. «Ак Барс» дома был разгромлен ХК «Сочи».

Текст дня: А канадцев даже захотелось пожалеть… Детские впечатления Сергея Микулика


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