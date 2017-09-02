«Зенит-2» разгромил «Факел», Панюков сделал хет-трик

«Зенит-2» в матче 11-го тура ФНЛ дома победил «Факел» со счетом 4:1.

У сине-бело-голубых хет-трик оформил Андрей Панюков, еще один мяч забил Александр Еловских. В составе гостей с пенальти отличился Максим Осипенко.

После этого матча петербуржцы поднялись на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Воронежская команда с восемью очками расположилась на 18-м месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 6 сентября дома против «Ротора». «Факел» в этот же день в Курске встретится с «Авангардом».