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«Зенит-2» разгромил «Факел», Панюков сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит-2» в матче 11-го тура ФНЛ дома победил «Факел» со счетом 4:1.

У сине-бело-голубых хет-трик оформил Андрей Панюков, еще один мяч забил Александр Еловских. В составе гостей с пенальти отличился Максим Осипенко.

После этого матча петербуржцы поднялись на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Воронежская команда с восемью очками расположилась на 18-м месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 6 сентября дома против «Ротора». «Факел» в этот же день в Курске встретится с «Авангардом».

Матч

Зенит-2 - Факел - 4:1 (1:1)

Голы

Осипенко 20 (0:1). Панюков 23 (1:1). Панюков 63 (2:1). Еловских 77 (3:1). Панюков 81 (4:1 - пен.).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Карпов, Зуев, Мусаев, Сиротов, Андреев, Капленко, Камышев, Некрасов (Еловских, 46), Панюков

Факел: Трунин, Садов, Мустафин, Семёнов, Осипенко, Каюмов, Хайманов, Мануковский, Лукьяновс, Мичуренков, Верулидзе

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

02 сентября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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