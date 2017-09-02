«Зенит-2» разгромил «Факел», Панюков сделал хет-трик
«Зенит-2» в матче 11-го тура ФНЛ дома победил «Факел» со счетом 4:1.
У сине-бело-голубых хет-трик оформил Андрей Панюков, еще один мяч забил Александр Еловских. В составе гостей с пенальти отличился Максим Осипенко.
После этого матча петербуржцы поднялись на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Воронежская команда с восемью очками расположилась на 18-м месте.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 6 сентября дома против «Ротора». «Факел» в этот же день в Курске встретится с «Авангардом».
Матч
Голы
Осипенко 20 (0:1). Панюков 23 (1:1). Панюков 63 (2:1). Еловских 77 (3:1). Панюков 81 (4:1 - пен.).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Карпов, Зуев, Мусаев, Сиротов, Андреев, Капленко, Камышев, Некрасов (Еловских, 46), Панюков
Факел: Трунин, Садов, Мустафин, Семёнов, Осипенко, Каюмов, Хайманов, Мануковский, Лукьяновс, Мичуренков, Верулидзе
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
02 сентября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция