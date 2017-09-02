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«Спартак» по буллитам обыграл минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 Б.

Решающий буллит в активе Игоря Мирнова. «Спартак» набрал восемь очков и занимает четвертое место на Западе. У «Динамо» два очка и последнее место. Динамовцы в текущем сезоне пока не выиграли ни разу.

4 сентября «Спартак» примет СКА, а «Динамо» на выезде сыграет с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Спартак - Динамо Мн - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит:

Мирнов - 1:0.

Место и дата

02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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