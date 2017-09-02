«Спартак» по буллитам обыграл минское «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком»
и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 Б.
Решающий буллит в активе Игоря Мирнова. «Спартак»
набрал восемь очков и занимает четвертое место на Западе. У «Динамо» два очка и
последнее место. Динамовцы в текущем сезоне пока не выиграли ни разу.
4 сентября «Спартак» примет СКА, а «Динамо» на
выезде сыграет с «Северсталью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Динамо Мн - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Мирнов - 1:0.
Место и дата
02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически