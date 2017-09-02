Зинэтула Билялетдинов: Сейчас нам нужно спокойно разобраться и сделать выводы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о причинах поражения от «Сочи» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы играли не так, как должны были. Нам нужно спокойно разобраться, сделать выводы.

– Оцените стартовые пять матчей в сезоне.

– Считаю, мы играли неплохо. Команда играла на хорошем подъеме, с хорошим желанием. Мы возвращались в матчи, когда первыми пропускали. Сегодня, повторюсь, надо разобраться и сделать выводы. В целом всё нормально. Мы будем работать и улучшать свою игру, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

В следующей игре «Ак Барс» 6 сентября в гостях сыграет с «Автомобилистом».