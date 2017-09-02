Сергей Зубов: Вся команда сегодня была злая

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Довольны результатом. Наверное, стоит отметить нашего вратаря, который спас нас, он держал нас в игре. Вся команда сегодня была злая, хотела больше, чем в прошлой игре. Как настраивал команду после 3:11? Ничего особенного. Ребята была настроены, хотели сыграть по-другому, – передает слова Зубова «БИЗНЕС Online».

После этой игры «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции. В следующей игре «Сочи» 5 сентября на своей площадке примет «Нефтехимик».