Джастин Азеведо: Нам нет оправданий за это поражение

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал поражение от «Сочи» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сложно сказать, что случилось сегодня. Мы не реализовали большинство 5 на 3, и это был важный момент. Мы проигрывали сопернику в скорости, в единоборствах. Мы не забили свои моменты и пропустили слишком легкие голы. Нам нет оправданий за это поражение. Нужно будет сделать выводы, – передает слова Зубова «Р-Спорт».

В следующей игре «Ак Барс» 6 сентября в гостях сыграет с «Автомобилистом».