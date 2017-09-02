«Балтика» разгромила «Кубань»
Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой»
и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу в
пользу «Балтики».
В составе победителей дубль сделал
Сенин Себаи. Также отличились Алишер Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий
Скопинцев. У «Кубани» забил Никита Маляров.
«Балтика» набрала 20 очков и занимает
шестое место. У «Кубани» 11 очков и 14-е место. В следующем туре «Кубань»
примет «Енисей», а «Балтика» - «Луч-Энергию».
ФНЛ
11-й тур
Матч
Голы
Джалилов А. 21 (1:0). Себаи 39 (2:0). Себаи 40 (3:0). Шешуков 60 (4:0). Скопинцев 64 (5:0). Гапон 69 (5:1).
Состав
Балтика: Помазан, Степанец (Шешуков, 46), Крючков, Тимошин, Логашов, Каленкович, Джалилов А. (Чуперка, 62), Скопинцев, Свежов, Себаи (Кобялко, 71), Касьян (Малеев, 80)
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев (Гапон, 60), Бендзь, Байрыев, Маляров, Коновалов (Нурисов, 56), Алейник, Гай, Обухов, Гогниев
Предупреждения:
Удаления:
Логашов, 66 - нет
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
02 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция