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«Балтика» разгромила «Кубань»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу в пользу «Балтики».

В составе победителей дубль сделал Сенин Себаи. Также отличились Алишер Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. У «Кубани» забил Никита Маляров.

«Балтика» набрала 20 очков и занимает шестое место. У «Кубани» 11 очков и 14-е место. В следующем туре «Кубань» примет «Енисей», а «Балтика» - «Луч-Энергию».

ФНЛ

11-й тур

Матч

Балтика - Кубань - 5:1 (3:0)

Голы

Джалилов А. 21 (1:0). Себаи 39 (2:0). Себаи 40 (3:0). Шешуков 60 (4:0). Скопинцев 64 (5:0). Гапон 69 (5:1).

Состав

Балтика: Помазан, Степанец (Шешуков, 46), Крючков, Тимошин, Логашов, Каленкович, Джалилов А. (Чуперка, 62), Скопинцев, Свежов, Себаи (Кобялко, 71), Касьян (Малеев, 80)

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев (Гапон, 60), Бендзь, Байрыев, Маляров, Коновалов (Нурисов, 56), Алейник, Гай, Обухов, Гогниев

Предупреждения:

нет - Бендзь, 51; Нурисов, 84

Удаления:

Логашов, 66 - нет

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

02 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция


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