«Балтика» разгромила «Кубань»

Матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Кубанью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу в пользу «Балтики».

В составе победителей дубль сделал Сенин Себаи. Также отличились Алишер Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. У «Кубани» забил Никита Маляров.

«Балтика» набрала 20 очков и занимает шестое место. У «Кубани» 11 очков и 14-е место. В следующем туре «Кубань» примет «Енисей», а «Балтика» - «Луч-Энергию».

ФНЛ

11-й тур