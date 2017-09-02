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Евробаскет. Испания обыграла Чехию, Украина уступила Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись еще два матча второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу.

Сборная Испании обыграла сборную Чехии со счетом 93:56. В составе победителей самым результативным стал Пау Газоль, который набрал 26 очков. Сборная Италии обыграла сборную Украины со счетом 78:66. У подопечных Этторе Мессины самым результативным стал Марко Белинелли, набравший 26 очков.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Группа В

2-й тур

Матч

Украина - Италия - 66:78

Место и дата

02 сентября 18:30, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция

Группа С

2-й тур

Матч

Чехия - Испания - 56:93

Место и дата

02 сентября 17:45, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция


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