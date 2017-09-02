Евробаскет. Испания обыграла Чехию, Украина уступила Италии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Состоялись еще два матча второго тура
группового турнира чемпионата Европы по баскетболу.
Сборная Испании обыграла сборную
Чехии со счетом 93:56. В составе победителей самым результативным стал Пау
Газоль, который набрал 26 очков. Сборная Италии обыграла сборную Украины со
счетом 78:66. У подопечных Этторе Мессины самым результативным стал Марко
Белинелли, набравший 26 очков.
Чемпионат Европы по баскетболу.
Мужчины
Группа В
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 18:30, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция
Группа С
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 17:45, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция
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