Вадим Епанчинцев: Радил в больнице. У него сильное сотрясение, так потерялся, что даже тренеров не узнает

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал травму нападающего Лукаша Радила в матче с минским «Динамо».

После первого периода один из лидеров атак «Спартака» Лукаш Радил перестал появляться на льду.

- У Лукаша серьезная травма, он сейчас в больнице, диагноза я и сам пока не знаю, - объяснил после матча Вадим Епанчинцев. – Но, судя по всему, сотрясение сильное. Потому что человек потерялся… Вплоть до того, что не узнавал тренерский штаб и нашего доктора. В ближайшее время узнаем точный диагноз и займемся его восстановлением. А пока хочется только пожелать ему здоровья.

Напомним, что в субботу «Спартак» проводил свой первый матч сезона в Москве и победил со счетом 1:0 бул.