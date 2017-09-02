Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Баскетбол  Россия75 : 72Сербия
Волейбол  Россия- : -Бельгия
Хоккей  Ак Барс0 : 5ХК Сочи
Футбол  Грузия1 : 1Ирландия
Футбол  Испания- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Епанчинцев: Радил в больнице. У него сильное сотрясение, так потерялся, что даже тренеров не узнает

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал травму нападающего Лукаша Радила в матче с минским «Динамо».

После первого периода один из лидеров атак «Спартака» Лукаш Радил перестал появляться на льду.

- У Лукаша серьезная травма, он сейчас в больнице, диагноза я и сам пока не знаю, - объяснил после матча Вадим Епанчинцев. – Но, судя по всему, сотрясение сильное. Потому что человек потерялся… Вплоть до того, что не узнавал тренерский штаб и нашего доктора. В ближайшее время узнаем точный диагноз и займемся его восстановлением. А пока хочется только пожелать ему здоровья.

Напомним, что в субботу «Спартак» проводил свой первый матч сезона в Москве и победил со счетом 1:0 бул.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Комаров: Со СКА будет очень принципиальная играНападающий «Спартака» Виктор Комаров прокомментировал победу над минским «Динамо» - 1:0 бул.Дмитрий Калинин: Тяжело уже становится. Это мягко говоряКапитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над минским «Динамо» - 1:0 бул.Владимир Ткачев: Такие поражения показывают наши слабые стороны, над которыми надо работатьНападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал о причинах поражения от «Сочи» (0:5) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.Александр Хохлачев: В СКА мне бы не дали столько игрового времени, как в «Спартаке»Форвард «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал старт сезона в составе московского клуба.Горди Дуайер: Физически мы выглядим отлично. Но не хватает голаГлавный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Спартака» - 0:1 бул.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей
MMA
Россиянин Магомедшарипов «задушил» американца Сантьяго на турнире UFC в Голландии
Велошоссе
Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место
Хоккей
Московское «Динамо» на выезде разгромило рижское «Динамо»
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости