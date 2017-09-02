Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Сербии переиграли Молдавию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Партизан» в Бумбарево Брдо (Сербия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мият Гачинович, Александар Коларов и Александр Митрович.
После этой встречи Сербия набрала 15 очков и лидирует в группе. Моладвия, имея в своем активе два очка, занимает шестое место.
В следующем туре Сербия 5 сентября в гостях сыграет с Ирландией. Молдавия в тот же день на своем поле примет Уэльс.
Матч
Голы
Гачинович 20 (1:0). Коларов 30 (2:0). Митрович А. 81 (3:0).
Место и дата
02 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически