Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Сербии переиграли Молдавию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Партизан» в Бумбарево Брдо (Сербия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мият Гачинович, Александар Коларов и Александр Митрович.

После этой встречи Сербия набрала 15 очков и лидирует в группе. Моладвия, имея в своем активе два очка, занимает шестое место.

В следующем туре Сербия 5 сентября в гостях сыграет с Ирландией. Молдавия в тот же день на своем поле примет Уэльс.