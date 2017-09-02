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Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Сербии переиграли Молдавию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Партизан» в Бумбарево Брдо (Сербия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мият Гачинович, Александар Коларов и Александр Митрович.

После этой встречи Сербия набрала 15 очков и лидирует в группе. Моладвия, имея в своем активе два очка, занимает шестое место.

В следующем туре Сербия 5 сентября в гостях сыграет с Ирландией. Молдавия в тот же день на своем поле примет Уэльс.

Матч

Сербия - Молдавия - 3:0 (2:0)

Голы

Гачинович 20 (1:0). Коларов 30 (2:0). Митрович А. 81 (3:0).

Место и дата

02 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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