Сборные Ирландии и Грузии сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018
Футболисты сборных Грузиии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Динамо-Арена - Борис Пайчадзе» в Тбилиси и завершилась со счетом 1:1.
После этой игры Ирландия набрала 13 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Грузии, имея в активе, четыре очка, находится на пятом месте.
В следующем туре Ирландия 5 сентября на своем поле примет команду Сербии. В тот же день Грузия на выезде сыграет со сборной Австрии.
Матч
Голы
Даффи 4 (0:1). Казаишвили 34 (1:1).
Состав
Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Квирквелия, Какабадзе, Джихаури (Чантурия, 75), Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 90), Гвилия, Ананидзе, Квилитая (Меребашвили, 85)
Ирландия: Рэндольф, Кристи, Уорд, Кларк, Даффи, Маклин, Артер (Макгиди, 61), Брэйди, Уилан (Мёрфи, 79), Лонг, Уолтерс
Предупреждения:
Квеквескири, 37; Джихаури, 62 - Маклин, 76
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
02 сентября 19:00, Борис Пайчадзе, Онлайн-трансляция