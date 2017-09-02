Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Баскетбол  Россия75 : 72Сербия
Волейбол  Россия- : -Бельгия
Хоккей  Ак Барс0 : 5ХК Сочи
Футбол  Грузия1 : 1Ирландия
Футбол  Испания- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборные Ирландии и Грузии сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборных Грузиии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Динамо-Арена - Борис Пайчадзе» в Тбилиси и завершилась со счетом 1:1.

После этой игры Ирландия набрала 13 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Грузии, имея в активе, четыре очка, находится на пятом месте.

В следующем туре Ирландия 5 сентября на своем поле примет команду Сербии. В тот же день Грузия на выезде сыграет со сборной Австрии.

Матч

Грузия - Ирландия - 1:1 (1:1)

Голы

Даффи 4 (0:1). Казаишвили 34 (1:1).

Состав

Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Квирквелия, Какабадзе, Джихаури (Чантурия, 75), Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 90), Гвилия, Ананидзе, Квилитая (Меребашвили, 85)

Ирландия: Рэндольф, Кристи, Уорд, Кларк, Даффи, Маклин, Артер (Макгиди, 61), Брэйди, Уилан (Мёрфи, 79), Лонг, Уолтерс

Предупреждения:

Квеквескири, 37; Джихаури, 62 - Маклин, 76

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

02 сентября 19:00, Борис Пайчадзе, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Финляндия дома обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Исландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Финляндии.Албания обыграла Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2018Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Албании и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной Албании.Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018Футболисты сборной Сербии переиграли Молдавию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.ЧМ-2018. Квалификация. Испания - Италия, Украина - Турция и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018.Виталий Мутко: На нападки мы внимания не обращаем, негатив в иностранных СМИ идет на убыльВице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал об отношении иностранных СМИ к чемпионату мира-2018.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчей
MMA
Россиянин Магомедшарипов «задушил» американца Сантьяго на турнире UFC в Голландии
Велошоссе
Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место
Хоккей
Московское «Динамо» на выезде разгромило рижское «Динамо»
все новости
Грузия
Грузиякалендарьстатистика
Ирландия
Ирландиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости