Сборные Ирландии и Грузии сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборных Грузиии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Динамо-Арена - Борис Пайчадзе» в Тбилиси и завершилась со счетом 1:1.

После этой игры Ирландия набрала 13 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Грузии, имея в активе, четыре очка, находится на пятом месте.

В следующем туре Ирландия 5 сентября на своем поле примет команду Сербии. В тот же день Грузия на выезде сыграет со сборной Австрии.