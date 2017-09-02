Горди Дуайер: Физически мы выглядим отлично. Но не хватает гола

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Спартака» - 0:1 бул.

- Это был отличный матч, к которому мы хорошо подготовились и дали отпор «Спартаку», - заявил Дуайер после поражения. – Физически мы отлично выглядели на протяжении 65 минут. Но, к сожалению, для победы нам не хватило гола. Мы продолжаем работать над собой. В основном над тем, как играть командой. Сегодня мы сделали хороший шаг на этом пути.

Напомним, что минчане потерпели уже пять поражений на старте сезона, забросив соперникам в этих матчах всего четыре шайбы.