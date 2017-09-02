Албания обыграла Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура
европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Албании и Лихтенштейна
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной Албании.
В составе победителей
отличились Одисе Роши и Анси Аголли. Албания набрала 12 очков и занимает третье
место в группе G. У Лихтенштейна ноль очков и последнее место.
5 сентября Лихтенштейн
примет Испанию, а Албания на выезде сыграет с Македонией.
ЧМ-2018. Европейская
квалификация
Группа G
7-й тур
Матч
Албания - Лихтенштейн - 2:0 (0:0)
Голы
Роши 54 (1:0). Аголли 78 (2:0).
Место и дата
02 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
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