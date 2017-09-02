Албания обыграла Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2018

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Албании и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной Албании.



В составе победителей отличились Одисе Роши и Анси Аголли. Албания набрала 12 очков и занимает третье место в группе G. У Лихтенштейна ноль очков и последнее место.

5 сентября Лихтенштейн примет Испанию, а Албания на выезде сыграет с Македонией.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа G

7-й тур