Финляндия дома обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Исландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Финляндии.

Единственный мяч забил ударом со штрафного Александер Ринг. На 75-й у гостей был удален Рюрик Гисласон. Финляндия набрала четыре очка и занимает пятое место в группе I. У Исландии 13 очков и вторая позиция.

В следующем туре Исландия примет сборную Украины, а Финляндия на выезде сыграет с Косово.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа I

7-й тур

Матч Финляндия - Исландия - 1:0 (1:0) Голы Ринг 8 (1:0). Место и дата 02 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция



