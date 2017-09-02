Финляндия дома обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура
европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Исландии завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Финляндии.
Единственный мяч забил
ударом со штрафного Александер Ринг. На 75-й у гостей был удален Рюрик
Гисласон. Финляндия набрала четыре очка и занимает пятое место в группе I. У Исландии 13 очков и вторая позиция.
В следующем туре Исландия
примет сборную Украины, а Финляндия на выезде сыграет с Косово.
ЧМ-2018. Европейская
квалификация
Группа I
7-й тур
Матч
Финляндия - Исландия - 1:0 (1:0)
Голы
Ринг 8 (1:0).
Место и дата
02 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
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